L’hommage du jazz au cinéma d’Erik Truffaz

Depuis vingt ans, Truffaz a joué́ avec tout le monde, avec Pierre Henry, Christophe, Enki Bilal, il a traversé́ dix fois le monde, il a rempli des salles et des salles. Mais il pense toujours à la prochaine aventure musicale. Ne pas se poser. Ne pas trop s’écouter jouer. Défier les réflexes.

Né en 1960 dans la banlieue de Genève, Erik a grandi en France dans le pays de Gex. Dès l’âge de huit ans, il découvre le plaisir de la scène aux côtés de son père qui joue du saxophone. A quatorze ans, il électrifie sa trompette et achète une pédale wha wha. Il passe des heures à répéter avec des amis. En 1987, il joue à Montreux avec le groupe brésilien Cruseiro Do Sul puis il s’envole pour New York. De retour en France, il obtient le prix du jury au concours de la Défense de la ville de Paris en 1993 puis il signe sous le label Blue Note en 1996. Entre 1996 et 2008, douze albums paraîtront sous ce fameux label dont quatre sont composés et réalisés avec le Truffaz Quartet (Marcello Giuliani, Patrick Muller, Marc Erbetta).