L’hommage de Pete Sampras à Roger Federer : "Tu vas manquer au tennis mais tu le laisses entre de bonnes mains"

Depuis l’annonce de sa future retraite, Roger Federer, véritable légende, a reçu de multiples hommages de la part du monde du tennis. Après Rafael Nadal, Serena Williams ou encore Justine Henin, c’est Pete Sampras qui a délivré un message à l’ancien numéro 1 mondial dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

"Je ne sais pas par où commencer alors je vais parler de la première fois que nous nous sommes affrontés. Tu n’avais que 19 ans mais on parlait déjà beaucoup de toi. On s’est bien battus sur le court central de Wimbledon, tu t’étais imposé en 5 sets. J’avais déjà deviné quel genre de joueur tu étais, et après 20 ans tu as gagné 20 tournois du Grand Chelem", a confié "Pistol Pete". "Tu as dominé le tennis pendant des années. Tu as sacrifié ton corps. Ce que tu as accompli est extraordinaire. Tu as toujours été noble, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Tu n’as jamais changé, tu as vécu ta carrière en restant toi-même et en n’oubliant jamais d’où tu venais. Tu peux être très fier de toi. Je n’oublierai jamais les moments que nous avons passés ensemble. C’est triste de te voir arrêter maintenant mais on sait que ça fait partie du sport. Tu vas manquer au tennis mais tu l’as laissé entre de bonnes mains".

Un magnifique hommage de Pete Sampras, vainqueur de 14 tournois du Grand Chelem entre 1988 et 2022.