L’hommage de Lindsey Buckingham, ex-Fleetwood Mac, à Christine McVie

Suite au décès de la chanteuse, claviériste et songwriter de Fleetwood Mac à l’âge de 79 ans, nombreux sont les hommages d’artistes d’univers très différents, en plus de ceux de ses collègues et amis Stevie Nicks et Mick Fleetwood.

Et c’est aujourd’hui un ex-membre du groupe qui s’exprime, Lindsey Buckigham, pour saluer une dernière fois la mémoire de son amie avec qui il avait d’ailleurs enregistré un album en duo en 2017.

Dans une note écrite à la main et postée sur Twitter, il écrit : "Le décès soudain de Christine McVie est profondément triste. Non seulement nous faisions partie de la famille magique de Fleetwood Mac, mais pour moi, Christine était une amie musicale, une amie tout court, mon âme soeur, et ma soeur… En 40 ans, nous avons créé une belle oeuvre ensemble et un héritage qui perdure encore aujourd’hui."