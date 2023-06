L’hommage d’Angèle à Lindsay, cette adolescente harcelée qui s’est suicidée

L’adolescente vivait un véritable calvaire, harcelée depuis la rentrée scolaire par plusieurs filles de son collège. Les parents ont cherché de l’aide, écrivant même à Emmanuel Macron, en vain. Une élève a été exclue définitivement cela n’a pas suffi.

Quatre mineures et une personne majeure ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire mais les insultes et menaces se poursuivent encore aujourd’hui sur les réseaux, salissant la mémoire de Lindsay et continuant d’harceler sa meilleure amie, comme celle-ci l'a confié à TF1. La maman de la jeune fille décédée a déposé quatre plaintes : contre le principal du collège le recteur de l’académie de Lille, le commissaire de police de Lens mais aussi contre Facebook et Instagram. Et sur BFMTV, la maman a confié avoir été reçue par Brigitte Macron qui lui a promis son aide, mais la famille va tout de même déménager.