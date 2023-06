L’hommage à Mäder, la promesse de van der Poel, le wheeling de Sagan : tout ce que vous auriez pu rater de la présentation du Tour de France

Débarque ensuite la formation Astana d’un certain Mark Cavendish. Le Britannique le sait, il n’est plus qu’à une petite victoire du record all-time de victoires sur le Tour de France. Alors, rêve-t-il de mettre Eddy Merckx dans le rétroviseur ? “‘Vous savez, gagner sur le Tour une fois me rend heureux. Donc gagner une fois de plus me rendrait encore plus heureux” botte-t-il en touche avec son humour bien british.

On aurait aimé vous parler de la présentation de la formation DSM mais on n’a malheureusement pas eu le temps. A peine débarquée sur scène qu’elle a gentiment été congédiée par l’animateur du soir. Folklorique…

Costume impeccable, le directeur de course, Christian Prud’homme, se réjouit, lui, de l’ambiance 100% basque, récoltant évidemment les clameurs du public. Des clameurs qui redoublent encore d’intensité quand le showman en chef (et futur retraité) Peter Sagan débarque pour la dernière fois en wheeling sur scène. “Peter, Peter” pour la 1e fois, des cris personnalisés émanent du public.

Le reste ? Une cérémonie parfois intéressante mais qui aura trop souvent flirté avec le grotesque. Comme quand le pauvre Jai Hindley s’est fait interrompre en pleine phrase par l’animateur basque, visiblement décidé à passer à autre chose.

On notera quand même ce cri strident, sorti un peu de nulle part, de Lawrence Craddock pour électrifier un public qui s’était réendormi entre-temps. Improbable mais assez drôle.