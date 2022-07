L'hommage à Lemmy Kilmister au HellFest sera le premier d'une série

Vous le savez, une nouvelle statue qui domine la plaine du célèbre festival metal français a été érigée en hommage au défunt chanteur de Motorhead. Et c’est le jeudi 23 juin qu’une cérémonie officielle a eu lieu en présence du batteur Mikkey Dee et du guitariste Phil Campbell qui étaient tous deux à l’affiche avec leurs groupes respectifs.

On apprend maintenant que cet hommage sera le premier d'une série: "C'était une occasion rare et unique pour un homme très apprécié, a déclaré le manager Todd Singerman. "Lemmy était un vrai guerrier de la route, et démarrer par le Hellfest, cet endroit historique, nous a permis de garder ce souvenir vivant."

On sait que les cendres de Lemmy ont été réparties dans une série de balles de fusil, et que certains de ses amis en ont reçues. D'autres seront déposées à des endroits symboliques, comme ce fût le cas au HellFest.

"C'est difficile d'imaginer à quel point les gens aimaient Lemmy", a-t-il ajouté. "c'est pourquoi il est important de l'emmener dans ses ileux préférés pour qu'il puisse être pour toujours avec ses fans, et qu'eux puissent être avec lui. Nous avons encore plusieurs endroits à visiter, que Lemmy aimait beaucoup, sur la route et en-dehors."

Les deux membres de Motorhead ont prononcé quelques mots et une vidéo hommage a été diffusée pendant que les cendres de Lemmy étaient placées au pied de la statue géante. A voir en images ci-dessous :