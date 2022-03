L’hommage à Bourvil de Vincent Taloche

"Sans Bourvil, il n’y aurait jamais eu de Frères Taloche". Celui qui le dit sait de quoi il parle puisqu’il s’agit de Vincent Taloche en personne. L’artiste lui rend hommage en chanson au Centre Marius Staquet de Mouscron le 18 mars prochain.

Tout au long de sa carrière, Vincent Taloche n’a jamais oublié l’héritage du grand Bourvil. Il a continué à écouter ses chansons et à les chanter. Pour lui-même dans un premier temps… puis en les partageant avec le public.

"La Tactique du gendarme", "La Tendresse", "Salade de fruits", "La Ballade irlandaise", "Les Crayons", "A dada", "Un Clair de lune à Maubeuge"… l’air de rien, le répertoire de l’artiste est vaste et varié ! On rit et on sèche aussi une petite larme. Un joli champ de chansons, de sons et d’émotions pour voyager avec Vincent. Un concert tout en amitié accompagné par des musiciens pour découvrir un Taloche inattendu.