L’hiver en musique avec Paul McCartney, Sting, The Doors et Queen

On se plonge dans l’air glacial de l’hiver, il y en a que ça inspire. Moi, tout ce qui me vient à l’esprit c’est le rhume, le visage qui brûle, les pieds congelés, les journées trop courtes, le noir au matin en partant travailler, le noir au soir en rentrant du boulot ! Ce côté " conte de fées de l’hiver, le Grinch, les histoires de Noël, les miracles dans la neige " ça m’échappe complètement. L’hiver, ça manque de couleur, ça manque de chaleur, pour moi ça manque de bonheur !

En 2020, en pleine crise du coronavirus, Paul McCartney sort l’album "McCartney III''. Le musicien nous propose de célébrer les oiseaux d’hiver à longue queue "Long Tailed Winter Bird", dans l’ambiance du dernier morceau de l’album "Winter Bird/When Winter Comes", un inédit des années 90, mais que Paul McCartney met enfin en avant. En 1996, Sting sort son cinquième album solo "Mercury Falling". C’est le retour de Sting à la maison, mais l’ombre de son récent divorce plane dans "The Hounds of Winter", un hiver froid, marqué par le départ de sa chérie. Dur d’être largué au moment où on a plus que jamais besoin de chaleur humaine. Les Doors, le guitariste Robbie Krieger a écrit à plusieurs reprises pour le groupe, "Light My Fire", ou encore en 1968 ce "Wintertime Love". Rencontres sous la neige, en hiver, il parle de la chaleur protectrice de l’amour en ces mois froids. Imaginez le lac Léman en Suisse, la vue sur la montagne, un endroit paisible, la neige qui commence à tomber, moment capturé et immortalisé par Freddie Mercury au tout début des années 90, quelques semaines avant son grand départ.