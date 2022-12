L’hiver en musique avec les Rolling Stones, Tori Amos, Smashing Pumpkins, Linkin Park et Chris Rea

Il est des choses qui sont inévitables, inéluctables, fatales, immanquables, inexorables, voire nécessaires. Parmi celles-ci, l’hiver est un passage obligé, sans hiver, pas de renouveau au printemps ! Il y a un dicton qui dit “Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps.” Ah il y a aussi un proverbe québécois qui dit “Un homme sans femme ne tient pas l’hiver.” Mais je lui préfère ce proverbe allemand “La véritable amitié ne gèle pas en hiver.”

Les Rolling Stones ont célébré l’hiver avec "Winter" crédité Jagger/Richards, il n’en reste pas moins écrit, en réalité, par Jagger et le guitariste Mick Taylor, enregistré en studio à Kingston, en Jamaïque. "Winter" de Tori Amos en 1992, nous raconte un échange entre un papa et sa fille. En 2012 les Smashing Pumpkins publie "My Love is Winter" mon amour est hiver, Billy Corgan évoque un amour qui semble perdu à tout jamais, un feu qui ne brûle plus, une étincelle qui ne brille plus, ternie pour toujours. En 2003, Linkin Park sort l’un des titres les plus "soft" de sa carrière : "My December" analogie entre la fin de l’année et la fin d’une époque, séparation entre le regretté Chester Bennington, chanteur du groupe, et sa copine. Il est un peu l’artiste idéal à écouter au coin du feu : Chris Rea, beaucoup de ses titres pourraient figurer dans une playlist de noël et plus particulièrement "Winter Song" sorti en 1991, extrait du célèbre album " Auberge ".