L’hiver en musique avec Kate Bush, Collective Soul, Simon and Garfunkel, George Michael, Bangles et The Decemberists

L’hiver et le mois de décembre, un hiver qui a commencé très tardivement, il y a quelques semaines à peine certains arbres étaient à nouveau en fleurs et tout semble déréglé… Mais nos rockeurs eux ont vécu des hivers rudes, des noëls blancs et des mois de décembre marquants !

Forcément, en parlant de l’hiver et de décembre, un passage par la case Noël est obligatoire. Même Kate Bush l’a fait en 1980 avec "December Will Be Magic Again". Collective Soul, groupe originaire de Stockbrigde en Géorgie qui avait connu le succès sur la scène postgrunge avec ''Shine''' en 1994, le seul autre single marquant de leur carrière s’intitule "December", dernier mois et dernier chapitre de la relation tendue qui liait les membres du groupe à leur manager Bill Richardson. Le groupe de rock américain porte le nom de The Decemberists, en référence à la révolte des décembristes – ou décabristes – une tentative de coup d’État militaire qui s’est déroulée publiquement à Saint-Pétersbourg le 14 décembre 1825. "A Hazy Shade of Winter" de Simon and Garfunkel, repris par les Bangles, s’intéresse, non pas, à la fin de l’année mais à la fin de la vie, Paul Simon l’écrit dans sa jeunesse et parle du temps qui passe, de sa recherche de la perfection, une quête vaine, source de frustration pour lui. George Michael, qui avait célébré l’hiver au travers de ''Last Christmas'', a remis le couvert avec ''December Song'' en 2009 avec les Spice Girls en tête, puis le crooner Michael Bublé qui n’en veut pas non plus et donc, il finit par l’interpréter lui-même.