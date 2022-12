L’hiver en musique avec Jethro Tull, Leonard Cohen, Neil Young, Bruce Springsteen and The E Street Band et The Coral

Décembre est le douzième et dernier mois de notre calendrier, premier mois de l’hiver dans l’hémisphère nord. Issu du latin "decem", qui signifie dix car il était le dixième mois de l’ancien calendrier romain. Décembre est marqué par le développement des symptômes de la dépression saisonnière hivernale chez les sujets prédisposés. On remarque une poussée d’homicides tandis que les suicides se font plus rares (contrairement aux idées reçues). Décembre, c’est la Saint Nicolas le 6, le réveillon de Noël le 24, Noël le 25, le réveillon de la Saint Sylvestre le 31, chaleureux dans les cœurs et froids dans les corps !

En 2003, le groupe Jethro Tull sort un album pour célébrer les fêtes, "The Jethro Tull Christmas Album" dernier opus en date de la formation, une belle réussite. Qui était la "winter lady", la dame de l’hiver, évoquée par Leonard Cohen sur son premier album en 1967 ? En 1977, Neil Young sort une compilation de ses meilleurs titres et dévoile quelques inédits dont "Winterlong" le temps lui semble long, comme les longs mois d’hiver à la recherche de l’Amour. Bruce Springsteen, lui-même, dit ne pas connaître la réelle signification de ce classique "Tenth Avenue Freeze Out" qui devient le morceau signature de l’E Street Band, les fidèles musiciens du boss, et " The Big Man ", le grand gars, surnom donné à son regretté saxophoniste, Clarence Clemons. En 2011, The Coral, originaire de Liverpool, sort ce très beau "Walking in the Winter" romance, lettres échangées et promesse d’une promenade, en amoureux, dans les belles lumières de l’hiver.