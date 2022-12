L’hiver en musique avec Bush, Mumford and Sons, Four Seasons et les Red Hot Chili Peppers

Ce qui est le plus marquant en hiver, quand le sol est recouvert de neige, c’est le silence qui accompagne ce moment. Un calme qui appelle à la méditation, on ne peut que se centrer sur soi-même, son corps, ses pensées, et c’est là qu’apparaît soudain une nouvelle idée, une nouvelle compo peut être, tirée de ce film au ralenti que l’on peut contempler, c’est comme si le tout monde sauf nous se mettait en hibernation !

En 2011, le groupe britannique de post-grunge Bush sort "The Sound of Winter" image est utilisée pour évoquer ce moment dans la vie où il faut prendre de la distance avec ceux qui ne nous veulent pas du bien. En 2009, sur son premier album, le groupe britannique Mumford & Sons publie "Winter Winds" l’hiver est pris comme une métaphore de la solitude, du manque d’amour, du froid intérieur que l’on peut ressentir. Sur une note plus dansante et plus légère aussi, l’hiver débute en décembre et c’est LA saison que choisissent les Four Seasons avec "December 63", Bob Gaudio revient sur les débuts de sa relation avec sa femme et partenaire d’écriture Judy Parker. "Snow (Hey Oh)" des Red Hot sorti en 2006, sur "Stadium Aracadium" cette poudreuse blanche de la cocaïne et une métaphore de toutes ces autres poudres en référence aux difficultés pour le chanteur Anthony Kiedis de lutter contre ses démons…