"L’hiver aux Châteaux" : profitez d’un repas dans un endroit d’exception

Depuis quelques mois au château de Modave et au château-ferme de Moriensart, s’est installé le restaurant éphémère "L’hiver aux Châteaux". Le concept est simple : vous offrir la possibilité de manger dans un endroit d’exception. Pour le 6/8, Juliette Grégoire a testé ce bon plan.

Le restaurant a pris place dans une des pièces du château qui est habituellement une salle de mariage. Plafond très haut, poutres en bois apparentes et petites loupiotes, c’est un cocon chaleureux qui vous accueillera dans une ambiance festive, avec une animation musicale pendant le repas.

Un repas dont le menu est imposé, puisqu’il y a très peu de choix et on est là pour se laisser guider. En entrée : tagliata de bœuf et crevettes au lait de coco-citronnelle. Pour le plat : toutes sortes de fondues au fromage, fondue vigneronne, hamburger, pièces de bœuf, ou même du poisson. Et en dessert : mousse au chocolat et glace vanille avec spéculoos et chantilly. Les enfants peuvent aussi venir profiter de l’expérience, avec un menu adapté : soupe au potiron, boulettes sauce tomate et mousse au chocolat.

Le menu entrée-plat-dessert est de 45 euros par personne pour les adultes (60 en comptant le vin et l’apéro) et 25 euros pour les enfants. Le prix est plus élevé que dans une brasserie classique, mais on paie aussi pour le cadre d’exception.

"L’hiver aux Châteaux" est un concept éphémère qui se termine le 26 mars, il ne reste plus beaucoup de temps pour tester. Pour toutes les infos et réservations, vous pouvez vous rendre sur leur site.