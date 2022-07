L’historien liégeois Jean-Pierre Rorive explore en détail la jeunesse du roi de France Louis XIII

Le nouvel ouvrage de l’historien liégeois Jean-Pierre Rorive s’intéresse à la jeunesse de Louis XIII qui régna sur la France de 1610 à 1643. Il est paru aux Editions Jourdan. Il s’inscrit dans une trilogie. Suivront des volumes consacrés aux jeunesses de Louis XIV puis Louis XV.

Son livre, Jean-Pierre Rorive l’a intitulé "Louis XIII, Genèse rocambolesque d’un roi de l’ombre". L’ombre est celle que lui ont faite, dans l’Histoire de France, son père Henri IV et son fils Louis XIV. La jeunesse de Louis XIII n’est pas vraiment la période de sa vie à laquelle les historiens se sont le plus intéressés. Jean-Pierre Rorive explique en effet : "La chronique la plus extraordinaire qu’il puisse y avoir sur la jeunesse des rois de France, c’est celle sur Louis XIII qui n’a jamais été bien exploitée. Son médecin, Héroard, a tenu un journal pendant les 28 premières années de la vie de Louis XIII. Tout y est, le moindre détail et il y a 12.000 folios. C’était sans doute trop dissuasif. Mais je me suis bien amusé et j’ai même beaucoup ri. C’est plein d’anecdotes !".