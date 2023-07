L'histoire WTF du téléphone volant et Damso au festival des Ardentes !

La réputation des Ardentes n'est plus à démontrer ! Et oui, chaque année le festival attire des festivaliers belges, mais pas que ! Des français viennent apprécier l'ambiance du festival mais aussi ses concerts, comme Pierre, venu pour le festival mais surtout... voir le concert de son idole Damso. Concert où, il aura une idée plutôt farfelue !

En 2022, les Ardentes avaient la chance de recevoir Stromae pour son grand retour. Un concert mémorable du Maestro de retour en Belgique, sa terre natale ! Un concert plein de lumière, de partage mais aussi d'émotion pour Loryn.

Et les stars américaines se bousculent également au portillon. La rappeuse Megan Thee Stallion faisait partie des têtes d'affiche de l'édition 2022 pour le plus grand plaisir de Logan, un de ses plus grand fan ! Et on peut dire que ce soir-là, Logan a vécu un véritable rêve éveillé.