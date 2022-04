L'histoire vraie de la famille Pécourneau racontée dans un émouvant téléfilm

Dans Fille de paysan, la famille d'Emilie prend les traits de Thierry Godard, Carole Bianic, Astrid Bedu et Justine Lacroix dans le rôle de l'adolescente. Dans la ferme des Pécourneau, le robinet de la cuisine coule, les factures s'accumulent et se payer un billet pour Paris est impossible. Mais les Pécourneau tiennent le coup, portés par l'amour qui les unit.

Cette apparente quiétude ne durera pas. Pour dépanner une voisine, le couple lui vend un soir un poulet. 10 €, pas même le prix plein. "C'est juste pour aider". Dénoncé par une personne malveillante, les Pécourneau doivent payer une amende de 7.000€ pour vente illicite de poulet. Un non-sens. Alors qu'ils pensaient avoir trouvé une sorte de solution, une nouvelle norme européenne vient briser ce qui leur restait d'espoir.

Sensible au monde rural (qu'elle avait commencé à mettre en scène dans Les vétos), Julie Manoukian signe ici un téléfilm juste et sensible qui dénonce les conditions de travail des agriculteurs, leur détresse psychologique, l'insensibilité de la bureaucratie et le manque de considération de la machine européenne pour les petits exploitants.

Fille de paysan, mercredi 20 avril à 20h20 sur La Une et en direct sur Auvio.