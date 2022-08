L'histoire surréaliste de la folle prise d’otages de Gladbeck et de sa tragique cavale

C’est à partir de ce moment que ce vol à main armé raté prendra une tournure plus que surréaliste. Les malfaiteurs s’échappent en improvisant totalement leur itinéraire. Ils se paieront même le luxe de chercher Marion Löblich, la petite amie de Rösner, qui les accompagnera dans leur dessein improbable. Avec la police et la presse à leurs trousses, ils prennent la direction du Nord jusqu’à une gare routière de la ville de Brême. Ils prennent possession d’un bus dans lequel se trouve une trentaine de passagers. Ensuite, c’est une scène inimaginable qui se produit. Hans-Jürgen Rösner sort avec un pistolet à la main et se présente juste devant un parterre de journalistes afin de donner une conférence de presse. Durant cet instant absolument inouï, c’est littéralement entouré des médias présents que Rösner répond aux questions en pleine rue. Quelques journalistes ont même pu entrer dans le bus pour prendre des images et interviewer les otages. Des millions d’Allemands ébahis retiennent leur souffle car tout est retransmis en direct à la télévision et à la radio.