L’histoire sombre qui se cache derrière les personnages de dessins animés

Derrière certains dessins animés pour enfants qui peuvent paraître tout à fait innocents, se cachent parfois des destins bien tristes qu’on ne connaît souvent pas. Dans le 6/8, Queeny nous raconte la vie pas toujours joyeuse de certains de ces personnages.

Casper

Son passé est assez triste : à sa naissance sa mère meurt en lui donnant la vie. Il va alors grandir avec son papa, mais à douze ans il attrape une pneumonie et finit par en mourir, laissant son père seul. C’est pour pouvoir rester auprès de lui qu’il va hanter les lieux sous forme de fantôme.

Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald

Les trois (vilains) petits canards sont les fils de Dumbella Duck, la sœur jumelle de Donald. Un jour ils font une sale blague à leur père qui tourne mal. Le père envoyé à l’hôpital, les enfants sont envoyés chez leur oncle en attendant qu’il se rétablisse. Mais ce père ne reviendra jamais et les trois garnements resteront chez Donald.

Babar

Petit, Babar perd sa maman qui se fait tuer pour ses défenses. Après s’être enfui, il arrive par hasard en ville et se fait recueillir par une vieille dame qui l’élève et l’habille comme un homme. Il retourne finalement dans la savane, où il devient roi suite à la mort du précédent roi à cause de champignons vénéneux.

La Schtroumpfette

La Schtroumpfette est une création de Gargamel pour piéger les Schtroumpfs. Pour y arriver, il a préparé une recette bien pensée : "Un brin de coquetterie, une solide couche de parti pris, trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge cousu de fil blanc, un boisseau de gourmandise, un quarteron de mauvaise foi, un dé d’inconscience, un trait d’orgueil, une pointe d’envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d’esprit volatil et beaucoup d’obstination, et une chandelle brûlée par les deux bouts."