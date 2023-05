L’histoire "Solvay" de la Chimie et de la Physique s’inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Depuis 1911, il y en a eu, des Conseils : 27, pour la physique, et 25, pour la chimie. Imaginez que durant cette période, le microscope électronique de Robert Marton a été confectionné, que des prix Nobel comme Albert Einstein ou Illya Prigogine se sont retrouvés, venant du monde entier, en Belgique… Et vous avez l’histoire de la physique et de la chimie qui se dessine sous vos yeux.

Cette collection d’archives exceptionnelle raconte l’histoire de la physique et de la chimie au XXe siècle et l’évolution de la recherche scientifique internationale. Elle se compose, d’une part, des archives provenant des Instituts internationaux de physique et de chimie Solvay (période 1910-1962) conservées par le service des archives de l’ULB, et d’autre part, des archives de Paul Langevin (Section dédiée aux Conseils Solvay), conservées à l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI Paris-PSL).