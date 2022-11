L’histoire sidérante de la Lamborghini de Paul McCartney

Macca agit tout de suite mais il faudra trois jours entiers pour réussir à sortir la voiture de là. Le moteur a pris un coup de vieux et sans doute tout le câblage électrique aussi, plus rien ne fonctionne. La sellerie a aussi eu le temps de s’imprégner de la délicieuse odeur de boue dans laquelle la Lambo a baigné. Il va s’en séparer. Et c’est là que ça devient drôle. Il met une annonce dans le journal et le premier acheteur potentiel qui débarque est sous le choc, évidemment. Le gars n’en revient pas de s’adresser à Paul McCartney en personne et il veut absolument acheter cette Espada.

En homme honnête ; Paul lui raconte la mésaventure de la voiture et le met en garde sur les problèmes que l’acheteur risque de rencontrer. Mais l’homme n’en démord pas : il veut acheter cette voiture non seulement parce qu’elle appartient à McCartney et aussi parce qu’elle a vécu une histoire pas banale. Il paie et s’en va avec l’auto. Depuis, elle a changé une douzaine de fois de propriétaires. Elle a même passé 3 ans, suspendue au plafond d’un bar à Stoke-on-Trent, puis on a perdu sa trace.