L’histoire secrète des coiffures africaines racontée par Prezy et Aaliyah, 10 ans

Symboles de beauté et de créativité, les coiffures africaines étaient, à l’origine, de véritables pièces d’identité propres à chaque tribu. Selon la coiffure d’une personne, on pouvait, en effet, déterminer son groupe ethnique, ses croyances, son statut social ainsi que son âge et sa richesse.

Après cette époque glorieuse, les Noirs africains ont connu l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité : l’esclavage ou la traite des Noirs.

Durant des siècles, les Noirs africains ont été achetés et vendus comme des objets. Avant de les envoyer en Europe ou en Amérique, les marchands d’esclaves rasaient complètement la tête des Africains, détruisant ainsi un signe majeur de leur identité et de leur culture.

Aujourd’hui encore, dans les écoles et les entreprises, beaucoup de personnes sont victimes de discriminations sur base de leurs cheveux. Heureusement, les choses changent. Aux États-Unis comme dans d’autres pays, des lois interdisent ces discriminations. Une proposition de loi a également été récemment déposée en France.