L’histoire secrète de ton plumier

Ils sont indispensables dans le plumier de chaque élève, d’où viennent le crayon, la gomme et le tube de colle ?

En 1969, la marque Henkel vend le premier bâton de colle au monde en copiant le mécanisme du tube de rouge à lèvres.

Jusqu’au 17ème siècle, pour effacer ses erreurs, on frottait avec de la mie de pain trempée dans du lait. En 1770, un chimiste anglais a eu l’idée d’utiliser le caoutchouc pour le transformer en gomme.

Le crayon est un véritable bijou de technologie. Pour confectionner la mine, on mélange du graphite à de l’argile et un peu d’eau. On lui donne ensuite une forme de mine et on l’entoure de bois pour protéger la mine.