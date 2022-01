L’histoire rocambolesque de cet hôtel flottant qui gît en Corée du Nord

Ne pouvant plus se permettre d’entretenir l’hôtel, il est vendu quelques années après son inauguration au Vietnam qui profite d’un boom de tourisme après la fin de la Guerre. On le remorque des eaux Australiennes jusqu’à la rivière de Saïgon, à Ho Chi Minh Ville, et on le rebaptise (forcément puisqu’il n’est plus sur la barrière de corail) en lui offrant un nom plus local : Saigon Floating Hotel.

Il restera une quinzaine d’années sur les eaux vietnamiennes mais des problèmes financiers (encore) viendront terminer la carrière du Saigon Floating Hotel en 1997. Il faut alors trouver un nouveau revendeur qui sera (contre toute attente) : la Corée du Nord.