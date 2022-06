L'histoire mythique de l'Union Saint-Gilloise (4/4) : Nouveau propriétaire et retour des ambitions

"La première chose que tu ressens quand tu endosses le maillot de l’Union, c’est l’histoire qu’il y a derrière ce grand club et peu importe la division dans laquelle le club évolue" cette définition est signée Ignazio Cocchiere, 34 ans, "bomber unioniste" de 2012 à 2016. Arrivé un peu par hasard à l’Union (il était en stage au Parlement européen), cet ancien coéquipier de Leonardo Bonucci et Mario Balotelli avec la Primavera de l’Inter a disputé près d’une centaine de matches pour le club bruxellois inscrivant une trentaine de buts dont un précieux et inespéré qui aujourd’hui encore reste dans les mémoires des supporters. "Celui inscrit à la 94e qui nous a sauvés de la relégation" explique-t-il avec un brin de timidité. Dès lors qui mieux que l’idole absolue des fans unionistes pour aborder le renouveau du club et la ferveur de ses supporters pas comme les autres ? "Si je dois garder quelque chose de mon passage au club, ce n’est pas un moment précis mais bien l’ensemble de mon expérience et même l’après…" Aujourd’hui encore, le stade entonne son chant à la gloire de l’attaquant italien :

"Il préfère le stoemp aux pâtes au pesto, viva Ignazio !"

"Moi, j’aime bien les 2 ! (il rit) Après 9 années passées à Bruxelles, je peux dire ça."



Spectateur régulier des matches de l’Union, Ignazio a vu les tribunes du Parc Duden se remplir depuis l’accession à la Division 1A.

"À l’époque, je me disais qu’il y avait quelque chose à faire avec ce club. Que le potentiel était là mais il y avait une grande marge encore entre les autres clubs et l’Union. L’arrivée des investisseurs anglais, Tony Bloom et Alex Muzzio, a tout changé !"

Depuis le changement de propriétaire, le club a grandi sportivement, finissant champion de D1B après avoir survolé la saison 2020-21.

Dans la foulée, le public a suivi aussi. A tel point qu’il faut s’armer de patience et avoir pas mal de chance pour occuper l’une des 8500 places du bucolique stade Marien.

"Les fans étaient déjà présents et fervents à mon époque. On avait 3 à 4 fois plus de spectateurs que les autres et sur les gros matches, une à deux fois par an, on arrivait même à le remplir en partie. A l’époque, on trouvait cela magique mais alors le voir sold-out lors de chaque rencontre cette saison, c’est génial. Et puis l’ambiance…"

Souvent le terme "famille" est utilisé à tort et à travers dans le sport et plus précisément dans le football mais si l’on en croit l’avant-centre italien, ce n’est pas le cas à l’Union, "Lorsque je reviens au stade, je me sens chez moi. Je n’ai pas besoin de m’annoncer ou d’organiser mon déplacement. Tout se fait naturellement. C’est ce qui fait la différence avec les autres clubs. Ici je retrouve ma famille et les nouveaux supporters ont bien compris l’esprit qu’il règne ici. Idem pour les joueurs, ils savent où ils ont mis les pieds." Il y aurait donc une transmission du lourd héritage, de ce que signifie "être unioniste". Anciens et nouveaux fans réunis autour de valeurs communes.