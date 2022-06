L'histoire mythique de l'Union Saint-Gilloise (2/4) : De la première star à l'Union 60

L’UNION 60

" L’Union 60 ? C’est une équipe légendaire " C’est ainsi que les supporters saint-gillois définissent les " invincibles ". Une formule qui ne se rapporte pas aux Gunners d’Arsenal version Arsène Wenger, ni à une équipe qui a brillé en 1960… Non, tout unioniste qui se respecte du plus âgé au plus jeune sait qu'il s'agit de l'équipe mythique invaincue durant 60 matches d'affilée.

"L'Union 60" se réfère à la formation " jaune et bleu " qui n’a pas connu la défaite durant soixante matches consécutifs entre 1933 et 1935.

Une série qui démarre le 8 janvier 1933, par un partage 2-2 contre le Lierse, et se termine le 10 février 1935 par une défaite (ça ne s’invente pas) contre l’éternel rival, le Daring, 2 à 0.

La genèse de ce record toujours inégalé en Europe (même si l’AC Milan, 58 matches, s’en est rapproché) est à chercher, déjà, lors de la saison 31-32 avec le retour sur le banc de l’Anglais Charles Griffiths, l’équipe finira 3e du championnat. L’équipe fait preuve de personnalité et joue très bien. Lors de la saison 1932-1933, l’équipe continue sur sa lancée et ne connaît que deux défaites lors du 1er tour. C’est après la seconde contre le Beerschot que le capitaine Jules Pappaert jure que l’équipe ne perdrait plus !

Quand on lui demandait de ressasser la boîte à souvenirs, l’ailier Jacques Bastin, l’un des héros de l’époque aimait rappeler une chose essentielle :

" Il fallait presque être mort pour ne pas jouer. Deux joueurs ont disputé toutes les rencontres, trois n’en ont raté qu’une et tous les autres ont joué au moins 56 matches

C’est donc un nombre très restreint de joueurs qui a participé à la légende.

" Cette équipe a marqué les esprits de l’époque précisément à cause de son invincibilité. Ensuite, elle est entrée dans la légende car l’Union ne jouant plus les premiers rôles, l’équipe est restée mythique. Chaque unioniste, se rappelait avec nostalgie ces années d’or ". Et à raison, durant cette période, l’Union remporte trois titres consécutifs.

Historien et amoureux du matricule 10, Fabrizio Basano voit beaucoup de similitudes entre l’Union 60 et l’équipe actuelle. " C’était une bande de copains, de bons joueurs mais pas de grands joueurs… Un peu comme aujourd’hui. Les Pappaert, Vanden Eynde, Bastin ou autres Smellinckx sont restés dans l’histoire mais il faut avouer que, quasiment aucun d’entre eux n’était sélectionné en équipe nationale. Il y avait des joueurs plus forts ailleurs et sans doute des équipes plus fortes que l’Union mais cette équipe faisait preuve d’une grande solidarité, ils faisaient " groupe ". C’est cette mentalité qui les a amenés à devenir des invincibles. Et je trouve qu’il y a une solidarité identique dans le vestiaire aujourd’hui. Et ça, c’est très unioniste. Ça fait partie de notre ADN. Les supporters veulent voir cela, cet esprit… Que les joueurs mouillent le maillot. Et qu’il y ait victoire ou défaite, cela importe peu. "

Durant cette série de 60 matches, l’Union a fait preuve de courage et a bénéficié aussi du brin de réussite propre aux grandes équipes. Mais toute série, aussi belle soit-elle, a une fin. Celle de l’Union se termine le 10 février 1935 contre le Daring. Les supporters molenbeekois fêtent l’événement comme il se doit. Ils envoient des faire-part de décès à tout Saint-Gilles et simuleront comme de tradition l’enterrement de leur adversaire. L’esprit de la Zwanze. Molenbeek fait la fête, l’Union aussi puisqu’elle remportera son 11e et dernier titre.

LES 60 matches sans défaite

Saison 1932-33

1. 8/01/33 : Union – Lierse 2-2

2. RC Malines – Union 0-2

3. Standard – Union 0-0

4. Union – Berchem 4-2

5. FC Bruges – Union 1-1

6. Lyra – Union 1-5

7. Union – KV Mechelen 2-1

8. Racing – Union 0-1

9. Union -RC Gent 7-0

10. Union – Standard 8-3

11. Antwerp – Union 0-0

12. Union – Daring 4-0

Saison 1933-34

13. 3/09/33 Union – Antwerp 4-0

14. RC Malines – Union 1-2

15. Union – Lierse 3-1

16. KV Malines – Union 2-2

17. CS Bruges – Union 3-4

18. Union – Standard 2-2

19. Beerschott – Union 2-2

20. Union – Edegem 6-2

21. Daring – Union 2-3

22. Union – RC Malines 7-1

23. Lyra – Union 1-5

24. Union – Racing 0-0

25. Tilleur – Union 0-6

26. Antwerp – Union 2-2

27. Lierse – Union 1-3

28. Union – KV Malines 2-1

29. Union – CS Bruges 2-1

30. Standard – Union 2-4

31. Union – Beerschot 0-0

32. Union – Daring 5-2

33. RC Mechelen – Union 1-1

34. Union – Lyra 3-3

35. Racing – Union 1-10

36. Union – Tilleur 2-1

37. Edegem – Union 0-5

38. Union – RC Gent 3-3

Saison 1934-35

39. 02/09/34 Berchem – Union 1-6

40. Union – Lyra 5-1

41. White Star – Union 1-5

42.Union – FC Malines 3-1

43. Lierse – Union 1-3

44. Union – RC Gent 4-1

45. Antwerp – Union 1-3

46. Union – Edegem 6-1

47. CS Bruges – Union 1-2

48. Union – Daring 1-1

49. RC Malines – Union 0-2

50.Union – Beerschot 2-1

51. Standard – Union 1-1

52. Union – Berchem 5-3

53. Lyra – Union 0-1

54. Union – White Star 10-3

55. KV Malines – Union 2-2

56. Union – Lierse 2-1

57. RC Gent – Union 0-3

58. Union – Antwerp 4-1

59. Edegem – Union 1-2

60. 03/02/1935 Union – CS Bruges 7-0