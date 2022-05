L’histoire mythique de l’Union Saint-Gilloise (1/4)

Depuis le début de la saison 2021-22, un vent de fraîcheur souffle sur la 1re division belge. Sur les pelouses, un club promu composé de joueurs méconnus et pour la plupart sans expérience de l’élite donne le ton et mène la vie dure aux grands. Sur les gradins aussi, ce public sevré de foot d’un certain niveau pendant des décennies, s’offre (et nous offre) des moments d’intense ferveur. La Belgique footballistique, mais pas seulement elle, n’a d’yeux que pour elle. Cette dame élégante au charme surannée. En réalité, ce qui se passe cette saison avec le club de la Butte qui (re) joue les premiers rôles n’est qu’un juste retour des choses. Car la Royale Union Saint-Gilloise possède une histoire riche d’exploits où l’ordinaire côtoie l’extraordinaire ; où l’enfer a succédé au paradis avant de passer par la case purgatoire et de retrouver les cieux pour transformer le Parc Duden en nouveau jardin d’Eden. Comme le précise de manière poétique et lyrique le chant des goals, l’hymne de l’Union, "un club fameux dont la force magique domine tout d’une pure splendeur…" Une histoire que l’on s’apprête à vous faire découvrir.

L’Union Saint-Gilloise a été fondée le 1er novembre 1897 comme… La Juventus de Turin. On le découvrira un peu plus loin, les points communs entre la "Vieille dame" turinoise et "Madame de Saint-Gilles" ne s’arrêtent pas là. Ce sont des ketjes de la plaine du sud de Saint-Gilles qui ont créé le club. Le plus âgé n’avait pas vingt ans. " La plaine du Sud était un terrain vague où, depuis, a été érigé l’Hôtel de ville de Saint-Gilles. Ce qui est assez incroyable c’est que contrairement à ce qui se passait souvent à l’époque, ce ne sont pas des expatriés anglais mais bien, des adolescents issus du quartier qui ont fondé le club, détaille Fabrizio Basano mémoire vivante et membre du conseil d’administration de la RUSG. Les débuts sont aussi enthousiasmants que laborieux. Le club manque de moyens humains et financiers mais il peut compter sur la générosité du Racing Club de Bruxelles, club dominant à l’époque, pour récupérer des maillots et du matériel. Les premières couleurs de la RUSG sont donc le " noir et blanc " (comme le Racing) avant d’opter pour le " jaune et bleu " (les couleurs de la commune) en 1898. " Ce qui est impressionnant, c’est que moins d’une décennie plus tard, le club était déjà devenu le plus titré de Belgique ". L’Union accède à la Division 1 en 1901. En 1907, elle comptait déjà 4 titres de Champion (1904, 1905, 1906, 1907). En 1912, le club sera aussi le premier à réaliser le doublé Coupe/Championnat.