L'Histoire, la Géopolitique, l'aide aux réfugiés : pour Christian Burgess "il y a bien plus que le football dans la vie"

Sur le terrain, il ne passe pas inaperçu avec ses cheveux longs et son 1m96, son sens du but intéressant pour un défenseur (il en a inscrit 3 en championnat) et ses interventions autoritaires mais toujours correctes.

Le footballeur, formé à Arsenal, a une prestance et du charisme à revendre. L’homme est érudit et engagé. Fils d’un prof de math et d’une institutrice, Christian Burgess est diplômé en histoire, adore les musées et l’histoire de Russie.

Ecolo et intello, Christian Burgess est avant tout un humaniste qui se soucie de son prochain. Exemple ? Le 1er janvier alors que beaucoup de ses collègues footeux se doraient la pilule à Dubaï ou ailleurs (et c’est leur droit), il passait la journée dans un camp de sans-papiers à Calais avec lesquels il a joué au football, of course.

Entretien avec un ovni où il est question de Napoléon, d’Otto Von Bismarck, de Marcus Rashford, de la problématique des sans-papiers, de géopolitique ou encore, last but not least, de l’Union Saint-gilloise…

Vous êtes un personnage différent presque anachronique dans le milieu du foot… Aux antipodes du stéréotype du footballeur traditionnel. Qui se cache derrière Christian Burgess ?

J’aime l’Histoire en général. J’aime l’histoire de mon pays. Apprendre. J’aime apprendre des choses. Je suis aussi passionné par les questions environnementales. Pour moi, il y a bien plus que le football dans la vie.

Bien évidemment, lorsque je me consacre au football, que je m’entraîne ou que je joue, je m’y investis totalement !

J’ai envie de performer et de réussir ma carrière. Mais le foot nous laisse aussi beaucoup de temps dans une journée… Après les entraînements, j’aime me dédier à d’autres choses comme la lecture ou pratiquer d’autres sports… J’ai d’autres centres d’intérêt.