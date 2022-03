L’histoire inspirante d’Oksana Masters, d'un orphelinat ukrainien aux Jeux Paralympiques

Une route sinueuse dès le commencement. Le 19 juin 1989, Oksana naît à Khmelnytskyï, à seulement quelques centaines de kilomètres de Tchernobyl, trois ans après la catastrophe nucléaire. Victime des radiations, elle naît avec de nombreuses malformations. Pas de tibias, six orteils à chaque pied, elle a les doigts collés entre eux à une main et des malformations à l’autre, il lui manque certaines parties de plusieurs de ses organes. Ses parents biologiques décident de l’abandonner devant la porte d’un orphelinat. C’est là qu’elle sera violée et maltraitée pendant plusieurs années, avant d’être adoptée par une Américaine.

Après son adoption et de multiples opérations, Oksana et sa maman doivent se résoudre à recourir à une amputation pour ses deux jambes, au-dessus des genoux. Elle a 14 ans.

Mais la jeune femme possède en elle une force surhumaine. Petit à petit elle va se mettre au sport et devenir une très grande para-athlète. Elle a performé tant aux Jeux d’été qu’aux Jeux d’hiver. Depuis 2012 et les Jeux Paralympiques de Londres elle accumule les médailles (14), dont quatre acquises à Pékin en 2022. Cinq en or, six en argent et trois en bronze. En aviron, en ski de fond, en biathlon et en cyclisme.

Depuis quelque temps, l’inspirante jeune femme raconte son histoire dans des longs formats sur le web sur le site The Players Tribune. Des textes poignants qui valent le détour. Pour celle qui est sans doute l’un des plus beaux exemples de résilience.