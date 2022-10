L'histoire illustrée de Keith Emerson sort cette semaine!

Keith Emerson: The Official Illustrated Story, ce livre attendu depuis longtemps à propos de la vie et de l’héritage de Keith Emerson, arrivera finalement le 2 novembre.

Ecrit par l’auteur respecté Chris Welch, Keith Emerson: The Official Illustrated Story sera publié chez Rocket 88, qui a aussi sorti récemment un livre à propos d’Emerson, Lake & Palmer mais aussi Opeth, Andy Summers et Jethro Tull.

Le livre illustré rassemble des discussions avec des amis, de la famille, des collègues et des fans qui évoquent la vie et la musique de Keith Emerson tout au long de sa carrière et avec ses diverses formations. On y retrouvera des mots de Carl Palmer, Rick Wakeman, son ami proche, Lee Jackson, Alan White, Rachel Flowers, Geoff Downes, Darius Brubeck, Marc Bonilla, Dave Kilminster et d’autres !