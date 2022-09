L’histoire étonnante et belle du cheval de Jérôme Guéry : la maladie, l’amitié, la passion et l’argent les ont réunis

Le coup de foudre est vite accompagné de résultats convaincants, notamment une victoire au prestigieux Grand Prix 5* de Mexico. Le cavalier de Sart-Dames-Avelines se met à rêver, il appelle son ami Alexandre Oancea.

"A peine descendu de cheval, il m’appelle de Mexico : "Alex, je viens de gagner avec un cheval exceptionnel. Si je veux franchir une étape dans ma carrière et être à Tokyo en 2020, il me le faut. Il faut qu’on l’achète". J’ai raccroché et réfléchi".

Mais la valeur de Quel Homme est déjà élevée, plusieurs propositions sont sur la table de Gaëtan, impossible pour aucun des trois d’en être le seul propriétaire. Alors ils s’associent, acceptent les risques financiers, misent sur la solidité de leur amitié. Parce que, comme l’explique Jérome, ils veulent vivre une aventure sportive et humaine forte.

"On est partis sur un projet sportif, entre amis, avec pour objectifs de faire les meilleurs résultats possibles et de vivre des moments forts entre nous et avec nos proches. Et pour cela, on peut dire que la vie a bien fait les choses".