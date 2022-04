Titanic : L’histoire étonnante de Berthe Mayne, cette Belge qui a embarqué sur le Titanic pour rejoindre son amant

Quelque temps avant le départ du Titanic, Berthe fait la connaissance de Quigg, qui est en voyage en Europe. C’est le coup de foudre et les deux amants ont prévu de se marier. Quigg embarque le 10 avril à bord du Titanic, en compagnie de sa mère et de sa sœur. Et secrètement, Berthe le suit à bord, sous un nom d’emprunt. La nuit du 14 au 15 avril 1912, la jeune femme arrivera à monter à bord d’un canot de sauvetage, avec la mère et la sœur de son amant, qui lui périra dans les eaux glacées de l’Atlantique.