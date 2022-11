L'Histoire (en)chantée de Lakmée, gagnez un family pack: des places pour toute la famille

Loin, très loin d’ici, une forêt fabuleuse…cachée… en Inde ! Et une jeune fille, très belle, dotée d’une voix magicienne. Lakmé est son prénom. Dans son petit monde (en)chanté, des oiseaux par milliers, une amie extracalifragilordinaire… Tout pourrait sembler idyllique dans ce tableau, mais si les apparences étaient trompeuses ?

Une toute nouvelle adaptation commandée à Marie Neyrinck, dont le travail a déjà été salué par les petits et les grands dans Nabuccolo et Carmencita et les dragons. Une petite histoire porteuse de grandes valeurs, telles l’amitié, la liberté, l’altérité pour découvrir activement l’irrésistible musique de Léo Delibes.

