Dans 'L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée', l'humoriste belge souhaitait une histoire " qui parle à tout le monde. Le héros, Paul, veut sentir la rose. C'est son rêve car il voit son voisin le quitter. Mais au-delà de la rigolade, de cette idée et de la boutade, de l'aspect primaire, je voulais quelque chose ouvert à tous les publics. "

Il y a clairement deux lectures : " Pour les enfants bien évidemment, mais aussi pour les parents. Les éditeurs n'étaient pas chauds par " l'absurdie " de la chose mais c'est clairement une idée cadeau pour Noël. "

Finalement, que cache ce livre ? " Personne n'a un excellent rapport au suppositoire, ajoute Alex Vizorek. Si c'est le cas, témoignez ! Nous, on a un mauvais rapport mais le suppo, lui, ne le sait pas. Je me suis dit : 'Ça se raconte.' Je le répète, je voulais quelque chose d’esthétique, de poétique et d'intéressant au-delà de la boutade. "