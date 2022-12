"L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée " - Livre d'Alex Vizorek et Caroline Allan

Dans "L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée", Alex Vizorek souhaitait un récit "qui parle à tout le monde. Le héros, Paul, veut découvrir le monde et sentir la rose. C'est son rêve car il voit son voisin de boîte le quitter. Mais au-delà de la rigolade, de la boutade et de l'aspect primaire, je voulais quelque chose ouvert à tous les publics."

"Il y a clairement deux lectures", explique l'humoriste belge. "Pour les enfants bien évidemment, mais aussi pour les parents. Les éditeurs n'étaient pas chauds par 'l'absurdie' de la chose mais c'est clairement une idée cadeau pour Noël."

Finalement, que cache ce livre ? "Personne n'a un excellent rapport au suppositoire", ajoute Alex Vizorek. Si c'est le cas, témoignez ! Nous, on a un mauvais rapport mais le suppo, lui, ne le sait pas. Je me suis dit : 'Ça se raconte.' Je le répète, je voulais quelque chose d’esthétique, de poétique et d'intéressant au-delà de la boutade."