L'histoire du Soldat de plomb, gagnez deux places !

Le spectacle est une relecture du Vaillant Soldat de Plomb, chef-d’œuvre de H. C. Andersen, qui témoigne des difficultés qu’avait le poète à affirmer sa singularité par rapport aux normes imposées par la société. La différence du petit soldat de plomb, celle de n’avoir qu’une seule jambe, lui vaut pourtant un destin exceptionnel, et la rencontre avec une danseuse aussi intrépide que lui.

Le spectacle combine théâtre et moments musicaux, chantés et dansés. Il s’adresse aux familles, et devrait plaire aussi bien aux enfants qu’à leurs parents et grands-parents. Pour une compréhension idéale, l’âge minimum est fixé à 7 ans, mais les plus petits enfants pourront eux aussi capter la magie du spectacle, de façon plus diffuse et moins rationnelle que leurs ainés, mais sans restriction.

Les œuvres musicales sont de compositeurs tels que Déodat de Severac, Satie, Reynaldo Hahn, Ravel, ainsi qu’une chanson, œuvre originale d’Harold Noben, composée pour conclure le spectacle.