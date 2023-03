L'histoire du soir, une solution pour faire aimer les légumes aux enfants.

Tremble Peppa Pig ! La notoriété du célèbre petit cochon télévisé anglais pourrait être bousculée par d'autres héros prenant la forme de poivrons, de petits pois ou de concombres, pour peu que les parents ambitionnent de faire aimer les légumes à leurs progénitures. La plateforme See & Eat, développée en collaboration avec le portail Foodunfolded financé par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT Food), met à disposition via l'app Our Story 2 des livres digitaux, à consulter sur tablette, ordinateur ou smartphone, qui ont des légumes comme héros pour les histoires du soir.

De la même manière que les livres pour enfants, chaque légume bénéficie de son propre récit avec une présentation de ses spécificités visuelles, ses variétés, les façons de le cultiver et de le récolter. L'histoire est narrée jusqu'à l'assiette et l'on passe ainsi en cuisine pour décrire comment un poivron ou une courgette s'épluche et se cuit. A l'appui de diverses photos, la construction de chaque ouvrage est aussi terre à terre qu'une histoire du soir.

L'objectif de cette série de livres digitaux consiste surtout à ce que les jeunes papilles acceptent de voir les légumes dans leur assiette sans bouder. Et cela marche, de l'avis de chercheurs britanniques. La néophobie alimentaire des jeunes enfants est un phénomène bien connu, largement décrit par les neurobiologistes. Les études soulignent en effet qu'il faudrait présenter entre 8 et 10 fois un aliment pour finalement le faire accepter à un jeune enfant.