L’histoire du plafond de l’Opéra Garnier, quand une œuvre d’art en cache une autre

Au Palais Garnier, une œuvre d’art peut en cacher une autre. En effet, sous l’impressionnant plafond de la salle de l’opéra, peint par Chagall dans les années 1960, se trouve la coupole originelle, commandée par Charles Garnier au peintre Jules-Eugène Lenepveu. Une œuvre restée trop longtemps cachée au goût des ayants droit du peintre angevin, qui ont demandé officiellement le démontage du plafond de Chagall.

Toute personne ayant déjà visité l’Opéra Garnier aura été marquée par le fameux plafond de la salle de l’opéra, peint par Chagall, dont la palette de couleurs et le style surréaliste détonnent quelque peu avec le style architectural "Second Empire" du Palais. Si l’œuvre détonne, elle est aussi devenue, au fil des années, un élément emblématique de l’Opéra, à tel point que l’on a oublié qu’entre 1875 et 1964, c’était une autre œuvre qui veillait sur les spectateurs de l’Opéra Garnier, une peinture monumentale commandée par Charles Garnier lui-même au peintre Jules-Eugène Lenepveu. Un oubli auquel les ayants droit du peintre angevin comptent bien remédier, comme le révèle le quotidien Le Figaro dans son article "Faut-il décrocher le plafond Chagall à l’Opéra Garnier".

Deux œuvres d’art pour une coupole

Si ce nom ne vous évoque rien, il faut savoir que Jules-Eugène Lenepveu était un peintre académique très prisé à son époque. On lui doit, outre le plafond du Palais Garnier, des peintures de plusieurs églises parisiennes, un décor du Louvre ou encore une peinture monumentale au Panthéon. Un travail remarquable qui était quelque peu tombé dans l’oubli, jusqu’à ce qu’une exposition du Musée des Beaux-Arts d’Angers ne remette la lumière sur le peintre et ses œuvres. L’engouement qu’a suscité cette exposition a donné l’idée à ses ayants droit de poursuivre leur travail de redécouverte de leur ancêtre, en demandant officiellement à ce que le plafond que Lenepveu a peint pour le Palais Garnier en 1875 soit à nouveau visible.

"À nouveau visible" car, depuis près de 60 ans, la peinture de Lenepveu, intitulée Les Muses et les Heures du jour et de la nuit, est cachée sous le plafond peint par Chagall. Arnaud Carayon, représentant des ayants droit, et Michel Brossard, fondateur de l’Association des amis de Lenepveu, cités dans l’article du Figaro, estiment que l’heure est venue de décrocher le plafond de Chagall – qui avait été dès le début pensé pour être facilement démontable -, afin que le Palais Garnier retrouve le plafond qui avait été pensé à l’origine par Charles Garnier.

Mais comment et pourquoi l’œuvre de Lenepveu a-t-elle été éclipsée par une autre ?

Le renouveau selon Malraux

L’histoire du plafond du Palais Garnier commence au début des années 1960. L’on raconte que c’est en regardant distraitement le plafond de l’Opéra alors qu’il assistait à une représentation de Daphnis et Chloé – dont les décors ont été conçus par Chagall – qu’André Malraux aurait eu l’idée de remplacer le plafond de la salle par une œuvre contemporaine. Le ministre de la Culture commande alors un nouveau plafond à Chagall, faisant fi du droit moral, inaliénable, de Lenepveu dont la peinture a été classée "monument historique" en 1923.

L’annonce de ce changement fait scandale, les critiques fusent, tant et si bien que Malraux, Chagall et Georges Auric, le directeur de l’Opéra, décident que le plafond peint par Chagall sera placé sur des panneaux facilement démontables, de telle sorte que l’œuvre de Lenepveu ne serait pas supprimée, simplement cachée.

"C’est un cas unique : on a deux chefs-d’œuvre de deux peintres officiels pour une seule coupole. Nous avons autant de respect pour les deux, mais on pourrait faire voyager le chef-d’œuvre de Chagall pour que le monde entier puisse l’admirer et, pendant ce temps, on redécouvrira l’Opéra avec Lenepveu, tel que pensé par Garnier", proposent les héritiers de Lenepveu.

De son côté, l’Opéra Garnier n’a pas complètement fermé la porte à cette demande. Dans le Figaro, Martin Ajdari, directeur général adjoint de l’Opéra de Paris, a souligné les difficultés techniques qu’impliquerait le démontage du plafond. Une réunion avec les héritiers de Lenepveu est toutefois prévue au début du mois de mai, la discussion reste donc ouverte. Une affaire à suivre, donc.