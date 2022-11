Dans le catalogue, on remarque quelques noms comme Tammy Montgomery, en fait Tammi Terrel, qui fait un petit-faux bond à la Motown en sortant quelques titres chez Wand, la chanteuse et actrice Nella Dodds, le très étonnant combo Moving Sidewalks (un groupe de blues rock psychédélique de Houston avec un certain Billy Gibbons, futur ZZ Top) et puis le trop méconnu John Steel & The Del Mates qu’on écoute avec ce titre The Fat Man !