L’histoire du hoodie : de vêtement pour les sportifs à outil politique

Quoi de plus confortable que d’enfiler son hoodie le lendemain de la veille ? Mais connaissez-vous l’histoire de ce vêtement ? Queeny Arickx revient sur l’origine de ce vêtement devenu iconique dans le 6/8.

Le sweat à capuche, nommé "hoodie", était d’abord destiné aux sportifs avant de devenir un emblème de la culture hip-hop. Alors Les sweats a longue manche existait déjà depuis un moment, en 1934, Champion a l’idée d’y ajouter une capuche. Dans les années 1970, le mouvement hip-hop s’en empare et le sweat à capuche devient le symbole des gangs. Depuis lors, ils sont devenus un incontournable dans les garde-robes des personnes de tous âges et de tous styles.

Les hoodies devenus une déclaration de mode

En plus d’être une option vestimentaire pratique et confortable, les sweats à capuche sont également devenus une déclaration de mode. De nombreux créateurs et marques de mode ont publié leurs propres versions du sweat à capuche, incorporant souvent des détails uniques. Les sweats à capuche ont été présentés sur les podiums et dans les magazines de mode, et ils sont devenus un choix populaire pour les tenues de style urbain.

Face sombre du hoodie

Malgré leur popularité, les sweats à capuche ont également fait l’objet de controverses et de critiques. Il y a également eu des débats sur l’appropriation culturelle des sweats à capuche et leur importance dans les questions sociales et politiques. On se rappelle du 26 février 2012, Travor Martyn, un jeune noir de 17 est abattu par la police en partie parce qu’il portait un pull à capuche et qu’il était noir. Suite à cela, certaines chaînes de télévision américaines essayeront même de sensibiliser les jeunes noirs et latinos à éviter de porter des pulls à capuche.