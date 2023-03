L’histoire du glacier Cocozza présent à Schaerbeek depuis 1907

Avec le retour du printemps, qui n’a pas eu envie de fermer les yeux et de s’imaginer en balade au parc avec les enfants ou en amoureux, un cornet de glace à la main ? Banana split, goût tiramisu, parfum pistache ou sorbet fraise, y en a pour tous les goûts !

Pour le moment, vu la météo, on vous accorde que c’est plutôt le pot de glace sous un plaid devant la télé qu’on aurait envie d’envisager mais effacez cette image de votre tête et sortez de chez vous, découvrez les artisans de notre belle capitale ! Oui parce qu’ aujourd'hui, c’est le moment ou jamais pour mettre à l’honneur nos glaciers préférés.

C’est la journée mondiale de la glace artisanale !

L’équipe de Bruxelles Matin a donc décidé de célébrer cet événement en mettant en lumière une entreprise familiale bruxelloise plus que centenaire. Som nom est Cocozza. Un endroit magique situé en face du parc Josaphat et qui produit plus de soixante glaces différentes. A la tête de cette institution schaerbeekoise, il y a Nathalie, Brigitte et Frédéric.

Ce vendredi matin, c’est Nathalie Cocozza qui racontait cette success-story bruxelloise à Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio bruxelloise de Vivacité.

Il y a bien un glacier qui a des bonnes choses à faire déguster par chez vous, non ? Dites-le nous et partageons les bons plans !

Vivre Ici a fait une carte interactive à ce sujet. Il suffit de cliquer ici.