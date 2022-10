L’histoire du faux trésor religieux qui a inspiré le "Da Vinci Code" de Dan Brown

Marie Denardaud meurt en 1953, sans avoir révélé le moindre secret. Et Noël Corbu n’ayant toujours pas trouvé la moindre pièce d’or, décide de transformer la villa et la tour Magdala en hôtel-restaurant pour gagner quand même un peu d’argent. Pour attirer les clients il commence à raconter l’histoire de l’abbé Saunière, de ses secrets et de son supposé trésor, en suggérant qu’il doit y avoir encore beaucoup d’or à découvrir dans la région.

Et cela marche ! Le village de Rennes-Le-Château est littéralement envahi par les chasseurs de trésors et par les écrivains passionnés d’énigmes dans les années qui vont suivre.

Il va y avoir énormément de livres écrits sur l’énigme de l’abbé Saunière, et énormément de théories sur l’origine de son trésor et du secret qu’il avait découvert : on a cru qu’il s’agissait du trésor des Cathares, puis du trésor des Templiers, ensuite c’était le trésor de Blanche de Castille. Mais finalement non : il devait plutôt s’agir du trésor des Mérovingiens. Pourquoi ? Parce que Marie-Madeleine, qui portait l’enfant de Jésus se serait réfugiée à Rennes-Le-Château après la crucifixion de son mari Jésus ! Et les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine seraient à l’origine des rois Mérovingiens, les premiers rois de France. Voici le lien avec le Da Vinci Code de Dan Brown. Saunière, grâce au parchemin et à d’autres secrets cachés dans son église aurait découvert cette histoire et mis la main sur les richesses des rois mérovingiens.

Ce n’est pas fini : au fil des siècles, un ordre caché de chevaliers, le Prieuré de Sion, se serait créé pour protéger ce terrible secret. Et parmi les grands maîtres du Prieuré de Sion, on retrouve Isaac Newton, Victor Hugo, ou encore Léonard De Vinci…

Et c’est de toutes ces histoires, de toutes ces théories tirées par les cheveux, que Dan Brown, l’auteur du Da Vinci Code, s’est très largement inspiré pour écrire son thriller.