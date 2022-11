L’histoire du célèbre hors-la-loi Billy The Kid racontée par BJ Scott

Un barman du nom de Patrick Garrett a été nommé shérif et, bien qu’il connaisse le "Kid" et était en bons termes avec lui, il s’est fixé comme unique objectif de le capturer, de préférence pour le tuer, et de toucher la prime sur sa tête de jeune homme de 21 ans. Garett a tendu une embuscade à Billy the Kid et lui a tiré dans le dos. C’est ce que dit la légende. Garrett ne toucha jamais les 500 dollars de récompense pour manque de preuves sur l’identité du cadavre.