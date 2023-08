L’histoire du cartable

Le cartable apparaît pour la première fois dans le dictionnaire en 1900. Le cartable vient du mot " cartabulum " qui signifie récipient à papier.

Au fil du temps, le cartable prendra différentes formes. D’abord en toile, il est confectionné à la main et porté en bandoulière. Dans certaines régions montagneuses, il est fabriqué en bois et sert aussi de banc aux élèves. Viendront ensuite le cartable en cuir et le cartable en carton bouilli. Dans les années 70, les grandes marques innovent avec des couleurs vives et des design originaux. A la fin du 20ème siècle, le cartable laissera place au sac à dos.

Aujourd’hui, il existe toutes sortes de cartables. Du sac à dos au cartable à roulettes, il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles.

Le must pour le dos ? Le cartable qui ne dépasse pas 10% du poids de votre enfant et dont la sangle appuie sur la clavicule et non sur les muscles.