"L'histoire des Diables Rouges" – Bande dessinée de Bernard Swysen et Thomas Liera

Thomas Liera nous explique ce qu'il a découvert sur la sélection belge avec la réalisation de cet ouvrage. "J'ai appris énormément de choses sur les Diables Rouges grâce la réalisation de cette bande dessinée, notamment que le nom provient d'un journaliste. J'ai aussi découvert toute la partie plus compliquée de l'équipe liée à la guerre. Tout cela est possible grâce au travail effectué par Bernard Swysen qui a lu énormément de livres pour réaliser cet ouvrage."

Il poursuit en parlant de la construction de cette bande-dessinée. "Je me suis énormément amusé sur la création de ce projet, surtout dans la collaboration avec Bernard Swysen. C'est un boulot colossal qui nous a pris 1 an. Pour faire une page correctement, il faut entre 2 et 3 jours avant de mettre la couleur."

Il termine, "on est en pleine écriture de la suite, pour arriver aux Diables Rouges d'aujourd'hui, malheureusement on devra clôturer avec la Coupe du Monde du Qatar 2022. Peut-être que la maison d'édition le sortira à la fin de l'année 2023."