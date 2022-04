L’histoire des chemins de fer belges racontée dans un livre pour enfants

Si votre enfant aime les trains et est passionné par le monde ferroviaire, la nouvelle histoire de la collection "Jeunesse Patrimoine" des Editions Renaissance du Livre devrait lui plaire : "Jean et le lampiste" raconte avec magie et douceur l’histoire des trains du 19e siècle à nos jours.

L’histoire commence le samedi 2 avril 1927, veille de vacances scolaires. Jean est l’unique garçon de sa bande de copains a ne pas s’intéresser aux trains. Lui, il préfère lire et compte bien dédier ses vacances à cette activité ! Lors d’une nuit un peu étrange, il va faire la rencontre magique d’Alphonse le lampiste. Au coin du feu, le petit garçon va écouter le vieil homme lui raconter la beauté et la dureté de son métier mais aussi la folle évolution du monde ferroviaire.

Si Jean n’aimait pas les trains avant sa rencontre avec Alphonse, c’est un milieu qui ne lui est toutefois pas méconnu. En effet, son père est sous-chef de gare, c’est lui qui s’assure que les trains arrivent et partent à l’heure. Dans son entourage, c’est bien simple : tout le monde travail dans les trains. Alphonse le lampiste va ouvrir les yeux de Jean sur le courage de son père et de tous les autres cheminots présentés au cours de l’histoire : les saboteurs, les serre-freins ou encore les conducteurs de train qui sont aussi appelés "les seigneurs" ou "les gueules noires". Jean va prendre conscience que le monde des cheminots, est un monde de solidarité et de courage.

Après avoir lu l’histoire de Jean et du lampiste, les enfants pourront découvrir toute une série de dates clefs dans l’histoire des chemins de fer belges. Saviez-vous par exemple qu’en 1835, la Belgique était le premier pays européen à disposer d’une ligne ferroviaire publique destinée aux voyageurs ? Pour pouvoir élaborer un horaire de train pour tout le pays, les gares belges ont même adopté l’heure de Bruxelles !

A la fin du livre on retrouve également un "Lexique ferroviaire d’aujourd’hui" qui explique aux enfants avec des mots simples, le champ lexical des chemins de fer de nos jours. On y retrouve des mots comme aiguillage, caréner, caténaire, embranchement, heurtoir, rame et plein d’autres…