L’histoire derrière la Circus Polka de Stravinsky : une danse pour un éléphant à la retraite

Connaissez-vous l’histoire qui se cache derrière la courte pièce intitulée "Circus Polka", composée par Stravinsky au début des années 1940 ? Cette histoire nous emmène en Amérique et nous plonge dans l’univers du cirque qui, à l’époque, ne se préoccupait pas beaucoup du bien-être animal et exhibait de nombreux animaux "exotiques" pour attirer le plus grand nombre sous son chapiteau.

C’est une histoire qui pourrait bien faire grincer les dents des défenseurs du bien-être animal. Dans les années 1940, le plus grand cirque du monde était l’affaire florissante de Barnum et Baily, deux entrepreneurs qui avaient su s’associer pour proposer au public ce qu’ils appelaient "The Greatest Show on earth". Et à l’époque, personne ne pouvait rivaliser avec le spectacle du Cirque Barnum, cirque itinérant de 80 wagons qui se déplaçaient dans toute l’Amérique. Barnum était un excellent entrepreneur, qui avait très bien compris tout le pouvoir de la communication et de la publicité.

Si Barnum était réputé pour ses "freakshows", ces exhibitions d’êtres humains aux qualités et physiques "hors normes", Barnum impressionnait également avec sa ménagerie. L’une des plus grandes "attractions" de Barnum, au début des années 1880, fut le numéro du célèbre éléphant d’Afrique Jumbo, qui mourra tragiquement trois ans après son arrivée en Amérique, percuté par un train.