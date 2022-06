Коли ти знаєш мову. Історія Світлани | L'histoire de Svitlana

Ми продовжуємо спілкуватися з людьми які вимушено покинули свої домівки. Більшість з українців приїхали без знання мови, але є і такі, що добре володіють мовою та використовують мову не тільки для спілкування та роботи, а також для допомоги іншим.

Сьогодні ми хочемо розповісти про історію Світлани якій 42 роки, вони приїхали з Миколаєва разом зі своїм 12 річним сином.

25 березня Світлана зі своїм сином у Францію в містечко Лис-ле Ланнуа, що неподалік від кордону з Бельгією, вона вже точно знала куди поїде, оскільки її друзі проживають у цьому містечку та пропонували приїхати їй ще до початку війни. За фахом Світлана перекладач французької мови, тому коли приїхала хотіла бути корисною для інших українців, тому разом з іншими українками вони організували, вечері української їжі на якому готували українські страви. Їм вдалось провести 3 вечора, а за вилучені кошти придбати разом з благодійним фондом авто швидкої допомоги для наших військових.

"Що четверга ми робили вечори української кухні, щоб познайомити людей, з нашою кухнею, нам вдалося зібрати 2000 євро та передати їх в асоціацію українських жінок в Бельгії та з їхньою допомогою ці кошти пішли на придбання машини швидкої допомоги." розповідає Світлана.

Наразі Світлана шукає роботу, але невпевнена, що хоче знайти щось на постійне, оскільки сподівається невдовзі повернутись в Україну.

Nous continuons à communiquer avec les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile. La plupart des Ukrainiens sont venus sans connaître la langue, mais certains parlent bien la langue et l'utilisent non seulement pour communiquer et travailler, mais aussi pour aider les autres.

Aujourd'hui, nous tenions à vous raconter l'histoire de Svitlana qui a 42 ans, elle est venue de Nikolaev avec son fils de 12 ans.

Le 25 mars, Svitlana et son fils se sont rendus en France dans la ville de Lys-les-Lannoy, près de la frontière avec la Belgique. Elle savait déjà exactement où elle allait, car ses amis habitaient là et ils lui avaient proposé de venir déjà bien avant la guerre. Svitlana est traductrice française de profession, alors quand elle est venue, elle voulait être utile aux autres Ukrainiens. Avec d'autres femmes ukrainiennes, elles ont organisé des dîners de cuisine ukrainienne au cours desquels des plats ukrainiens ont été préparés. Elles ont réussi à organiser 3 soirées et, avec les fonds obtenus, elles ont acheter une ambulance pour les militaires ukrainiens.

"Nous avons fait des soirées de cuisine ukrainienne pour faire découvrir notre cuisine aux gens, nous avons réussi à récolter 2 000 euros et à en faire don à l'Association des femmes ukrainiennes en Belgique, et avec leur aide, l'argent a servi à acheter une ambulance" raconte Svetlana.

Svitlana est actuellement à la recherche d'un emploi, mais n'est pas sûre de vouloir trouver quelque chose de permanent, car elle espère bientôt retourner en Ukraine.