L’histoire de Pinocchio dans une version plus sombre de Guillermo del Toro

Cette version repart du livre de Carlo Collodi, " Les Aventures de Pinocchio " écrit en 1881. Le réalisateur Guillermo del Toro s’attaque à cette histoire de la marionnette en bois qui prend vie comme par magie afin de réparer le cœur d’un sculpteur sur bois en deuil, Geppetto. On peut lire dans un communiqué qu’il s’agit des aventures espiègles et désobéissantes de Pinocchio dans sa quête d’une place dans le monde.

Mais l’histoire devrait être différente laisse penser Jiminy Cricket dans la bande-annonce : "Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait non".

En fond, l’Italie fasciste des années 1930 sous le règne de Mussolini.

" Ce film consiste à se retrouver et à trouver son chemin dans le monde, pas seulement à obéir aux commandements qui vous sont donnés, mais à déterminer quand ils sont bien ou non" explique le réalisateur Guillermo del Toro pour Cnews, "L’obéissance aveugle n’est pas une vertu. La vertu de Pinocchio est de désobéir. À une époque où tout le monde se comporte comme une marionnette, ce n’est pas le cas. Ce sont des choses intéressantes, pour moi. Je ne veux pas raconter la même histoire. Je veux le dire à ma façon et dans ma façon de comprendre le monde".

Cette version de Pinocchio sera dévoilée sur une plateforme de streaming en décembre 2022.