Tout est réuni pour que la radiodiffusion se développe à travers le monde et touche le grand public. Et en matière de radiodiffusion, la Belgique fait figure de pionnière. En effet, la Belgique est le premier pays d’Europe à posséder une véritable station de radiophonie. C’est également le premier pays à proposer au public une émission hebdomadaire de radiodiffusion.

Et cet essor rapidement et florissant de la radiodiffusion en Belgique, nous la devons d’une part au vif intérêt des rois Léopold II et Albert Ier, mais également de la Reine Elisabeth, pour ces nouvelles technologies de communication et au scientifique belge Robert Goldschmidt.

Dès le début des années 1900, le roi Léopold II émet le souhait de Belgique et le Congo, colonie belge à l’époque, par la télégraphie sans fil. Le Souverain fera venir Guglielmo Marconi d’Italie afin qu’il présente son invention, et mandatera Paul De Bremaecker afin de faire des essais de transmissions entre le Congo et la Belgique. Si les premières tentatives sont un échec, le roi ne perd pas de vue son objectif et demande, en 1908, au scientifique Robert Goldschmidt de se pencher sur le problème des communications entre le Congo et la Belgique.