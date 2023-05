L’histoire de la protest song "War" racontée par BJ Scott

La version d’Edwin Starr a une force lourde, plus proche d’une prédication dans une église noire. Le roulement de tonnerre de la basse et l’appel à répéter les phrases sont comme un mantra. “La guerre, à quoi ça sert. À rien du tout ! Répétez-le ! ". Le climat politique de l’époque fait vite de “War” un hymne, pas seulement dans les universités où les jeunes manifestaient, mais aussi dans la communauté noire, meurtrie par la répression violente des émeutes à Los Angeles ou Detroit et dont les enfants remplissent les cercueils de retour du Vietnam.

Nous pourrions prendre tout le répertoire écrit par Whitfield et Strong et compiler des semaines de discussions et de découvertes. Ils étaient la voix de la Motown et ont donné du poids et de la valeur à la musique soul noire dans les années 70. Leurs écrits ont permis aux artistes noirs de chanter des situations sociales avec conviction. Laissant derrière eux la commercialisation des “tendances de la dernière danse” et les cris frénétiques. Ils ont donné aux artistes noirs l’occasion de chanter des situations sociales avec conviction. Une protestation nécessaire dans une Amérique ravagée par les troubles raciaux : “Papa Was A Rolling Stone”, “I Heard It Through The Grapevine”, “Smiling Faces” “I’m Losing You” …